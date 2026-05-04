https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Ifo-Geschaeftsklima-Autoindustrie-04-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-05-04 14:40:232026-05-04 14:40:23Deutsche Autoindustrie „schafft es nicht aus der Krise heraus“
Deutsche Autoindustrie „schafft es nicht aus der Krise heraus“
Laut der allmonatlichen Konjunkturumfrage des Münchner Institutes für Wirtschaftsforschung (Ifo) hat sich das Geschäftsklima in der deutschen Automobilindustrie im April verschlechtert. Der zugehörige Indikator fiel demnach auf minus 23,8 Punkte nach minus 19,0 Zählern im März. Die Unternehmen sollen ihre aktuelle Geschäftslage im gerade zu Ende gegangenen April zwar besser als im Monat davor bewertet haben, blickten dem Ifo zufolge aber „erheblich pessimistischer auf die kommenden Monate“.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!