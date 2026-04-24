Bald Start der Tyrexpo Asia in Bangkok

Vom 13. bis zum 15. Mai und damit in weniger als einem Monat findet die Tyrexpo Asia im Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) statt. Zu der Messe in Thailand, die parallel zur als „Asiens führende Automobilplattform“ beschriebenen AutoMROtive ausgerichtet wird, erwartet der Veranstalter Informa Markets nach letztem Stand mehr als 7.000 Fachbesucher und 150 Aussteller aus über 80 Ländern. Zur 2024er-Tyrexpo Asia in Bangkok waren 4.000 Messegäste gekommen und gut 90 Aussteller vor Ort vertreten, ein Jahr später bzw. bei der 2025er-Veranstaltung in Singapur wurden 6.500 Besucher und über 260 Aussteller gezählt.

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