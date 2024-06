Tyrexpo Asia ein „herausragender Erfolg“

Wenn das mal kein positives Vorzeichen für die morgen in Köln startende „The Tire Cologne“ der Koelnmesse GmbH ist: Denn die von Informa Markets Mitte Mai in Bangkok/Thailand ausgerichteten Reifenmesse „Tyrexpo Asia“ wird als ein „herausragender Erfolg“ verbucht. Wie im Vorfeld erhofft/erwartet, sind vor Ort demnach mehr als 4.000 Besucher bei dem dreitägigen Event gezählt worden, bei dem gut 90 Aussteller sich, ihre Produkte und Dienstleistungen präsentiert haben. Mehr noch: Laut einer Umfrage sollen sich 94 Prozent der in diesem Jahr bei der Messe vertretenen Aussteller aufgeschlossen gezeigt haben, auch bei der nächsten „Tyrexpo Asia“ erneut mit dabei sein zu wollen, die im März 2025 dann wieder in Singapur ausgerichtet wird.