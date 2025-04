Tyrexpo Asia begrüßt 260 Aussteller und 6.500 Besucher in Singapur

Die Veranstalter der Tyrexpo Asia, die Mitte März in Singapur im Sands Expo and Convention Centre stattfand, ziehen ein positive Messefazit. Wie es dazu in einer Mitteilung von Informa Markets heißt, seien zur bereits 14. Tyrexpo in der südostasiatischen Metropole immerhin 6.500 Besucher aus 80 Ländern gekommen, angelockt von über 260 Ausstellern. Diese hätten dabei immerhin eine Ausstellungsfläche von 15.500 Quadratmeter belegt, wodurch „die Rolle der Veranstaltung als führendes globales Geschäftszentrum für die Branche“ untermauert worden sei, wie es dazu weiter heißt. Die dreitägige Veranstaltung habe den wichtigsten Akteuren in den Bereichen Reifen, Kfz-Reparatur und -Wartung sowie Reifenzubehör eine wichtige Plattform geboten, „um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die neuesten technologischen Innovationen der Branche zu erkunden“. Die nächste Tyrexpo Asia findet dann vom 13. bis 15. Mai 2026 in Bangkok, Thailand statt.