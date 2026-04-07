Tyrexpo Asia findet parallel zur AutoMROtive-Premiere in Bangkok statt

Dass die nächste Tyrexpo Asia turnusgemäß wieder in Bangkok stattfindet, und zwar vom 13. bis 15. Mai 2026, ist bereits seit der vergangenen Tyrexpo-Messe in Singapur mit ihren damals immerhin 260 Ausstellern und 6.500 Besuchern bekannt. Ebenfalls bekannt ist, dass parallel zur Reifenmesse nun erstmals auch die AutoMROtive genannte Fachmesse stattfinden wird, die sich – so lässt sich dem Messenamen entnehmen – an asiatische und internationale Unternehmen des Bereichs „maintenance, repair and operations“ (MRO; auf Deutsch: Wartung, Reparatur und Betrieb) wendet. Beide Messen finden zeitgleich im Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) der thailändischen Hauptstadt statt und positionieren sich den Veranstaltern von Informa Markets zufolge als „führende Fachmesse für Reifen, Kfz-Werkstattausrüstung, Werkzeuge, Ersatzteile und Zubehör“, und zwar mit einem regionalen und internationalen Anspruch. Die in Bangkok stattfindende Veranstaltung nutzt Thailands Position als wichtiger Knotenpunkt im rasant wachsenden Markt Südostasiens.