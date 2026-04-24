Startschuss zum Alumni-Managernetzwerk des BRV fällt bei der „Tire Cologne“

Für erfolgreiche Absolventen der vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) ausgerichteten Fortbildung zum „Manager im Reifenfachhandel“ – früher bekannt als „Juniormanagerlehrgang“ – will die Branchenvertretung ein sogenanntes Alumni-Managernetzwerk ins Leben rufen. Gedacht ist das Ganze als Plattform für den dauerhaften Austausch der Fach- und Führungskräfte, die in Zukunft unserer Branche aktiv gestalten. Der Startschuss dafür soll bei der „The Tire Cologne“ fallen. Zum Auftakttreffen im Rahmen der Reifenmesse Anfang Juni in Köln lädt der alle Absolventen zu einem halbtägigen Workshop zum Thema „Prozessoptimierung, Digitalisierung & KI im Reifenfachhandel“ für den Vormittag des ersten Messetages (9. Juni) ein, während drei weitere Zusammenkünfte online stattfinden werden im September und Dezember dieses sowie im März kommenden Jahres. Anmeldungen für die Premierenveranstaltung des Alumni-Managernetzwerkes sind bis zum 26. Mai über die BRV-Website möglich. Da die Teilnehmerzahl auf zehn bis 15 Personen beschränkt ist, wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen. Für etwaige Rückfragen wird Verbandsreferentin Caroline Rodenhausen als Kontaktperson genannt, die per E-Mail an c.rodenhausen@bundesverband-reifenhandel.de oder unter der Telefonnummer 0228/28994-79 zu erreichen ist.