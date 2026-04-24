Pirelli-Handelskette Driver wird nun auch Partner der DTM

Die Pirelli-Handelskette Driver wird neuer Partner der DTM für die Saison 2026. „Wir sind stolz, Teil der DTM-Familie zu werden“, sagt Christian Mielacher, Geschäftsführer der Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH. „In der Boxengasse machen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Präzision den Unterschied. Genau das erleben unsere Kunden in den Driver Centern. Die Partnerschaft bietet die perfekte Bühne, um unseren Premium-Service zu inszenieren und einem motorsportbegeisterten Publikum zu präsentieren.“

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