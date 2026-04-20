Fürs vierte Quartal kündigt Petlas neue Lenk-/Antriebsachsprofile an

Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums bekräftigt die Petlas Tire Corporation ihr langfristiges Engagement in Sachen Produktentwicklung sowie Marktexpansion in Europa und darüber hinaus. In diesem Zusammenhang verweist Okyanus Tuna, Vertriebs- und Marketingdirektor bei dem türkischen Reifenhersteller, unter anderem auf die jüngst erfolgte Einführung der beiden neuen Pkw-Sommerreifen „Prime Comfort“ und „Prestige Sport“ oder die Erweiterung seines Industrieportfolios um eine Reihe abriebfester Vollgummireifen für Gabelstapler unter der Bezeichnung „Solid NM“. Dabei werden für das Jubiläumsjahr noch weitere Produktentwicklungen angekündigt in Form etwa neuer Lenk- und Antriebsachsprofile für Nutzfahrzeuge im Fernverkehrseinsatz. Deren Einführung ist demnach für das vierte Quartal vorgesehen, wobei die Reifen mit einer verbesserten Laufleistung/Langlebigkeit und Betriebseffizienz aufwarten sollen. Ziel all dessen sei, die eigene Position im Pkw-, Nutzfahrzeug- und Industriereifensegment zu stärken und sein Portfolio an die sich wandelnden europäischen Standards und Markterwartungen anpassen, heißt es vonseiten des Unternehmens.