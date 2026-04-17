Diesjährige „Fahre-die-Dunlop-Bikes“-Promotion gestartet

Über eine Cashback-Aktion hinaus hat Goodyear für die bei Motorradreifen noch zu diesem Hersteller, sonst aber zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählende Marke Dunlop eine weitere Promotion im Zweiradbereich gestartet. Unter dem Motto „Fahre die Dunlop-Bikes“ wird Endverbrauchern dabei auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit geboten, bis 29. September exklusiv im Dunlop-Design folierte neue Maschinen bei ausgewählten Händlern Probe zu fahren. Zugleich damit können sie auch den „SportSmart Mk4“ der Marke testen, sind die bei der Aktion zum Einsatz kommenden Motorräder vom Typ Kawasaki Z1100 und Yamaha XSR 900 GP doch mit diesem für das Hypersportsegment gedachten Profil bereift. Beide Fahrzeuge werden über Instagram (www.instagram.com/dunlopmoto) und Facebook (www.facebook.com/dunlopmotorrad) vorgestellt, während an dem Ganzen beteiligte Händler, Termine sowie die Teilnahmebedingungen unter www.dunlop-bikes.de zu finden sind.