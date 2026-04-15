Goodyear-Cashback für bestimmte Avon-/Dunlop-Motorradreifen

Für ausgewählte Profile der beiden Motorradreifenmarken Avon und Dunlop unter seinem Dach hat Goodyear sogenannte Cashback-Aktionen gestartet, in deren Rahmen Bikern bei Erwerb eines Satzes aus Vorder- und Hinterradreifen die Rückerstattung eines Teils des Kaufpreises versprochen wird.

In Sachen Dunlop gibt es für die Modelle „SportSmart TT“, „RoadSmart IV“ und „Mutant“ demnach 40 Euro/Schweizer Franken zurück, für den „SportSmart Mk4“, „Trailmax Meridian“ und „Trailmax Raid“ 30 Euro/Schweizer Franken sowie für den „Qualifier Core“ 20 Euro/Schweizer Franken. Das Ganze gilt für Käufe zwischen dem 15. April und dem 15. Juni bei einem Motorrad- oder Reifenhändler (stationär oder online) in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Um an die Erstattung zu kommen, ist eine Registrierung unter www.dunlopmotorewards.eu bis 30. Juni erforderlich samt Upload der Rechnung und Angabe der Kontodaten. „Nach Vorliegen der Unterlagen erhält der Teilnehmer innerhalb von 40 Tagen die jeweilige Cashback-Zahlung direkt per Überweisung auf sein Konto“, verspricht der Reifenhersteller.

Wobei das Ganze analog für die Avon-Aktionsreifen „3D Supersport“, „Spirit ST“ und „Cobra Chrome“ gilt, für es jeweils 30 Euro respektive 30 Schweizer Franken Cashback geben soll. Allerdings ist die entsprechende Registrierungsseite in diesem Fall unter www.avonmotorewards.eu/de_DE zu erreichen. Wobei die Avon-Aktion zudem einen Monat länger läuft (bis 15. Juli) und auch der Einsendeschluss entsprechend später ist (31. Juli).