„Fahre-die-Dunlop-Bikes“-Aktion startet

Dieses Jahr bietet die bei Motorradreifen weiterhin zu Goodyear zählende Marke Dunlop wieder eine Aktion für Zweiradfans an. Unter dem Motto „Fahre die Dunlop-Bikes 2025“ wird ihnen die Möglichkeit geboten, im Design der Reifenmarke gestaltete Maschinen bei ausgewählten Händlern Probe zu fahren, die mit dem neuen Hypersportreifen „SportSmart Mk4“ des Anbieters bereift sind. Zu diesen Dunlop-Motorrädern zählen in diesem Jahr eine Triumph Speed Triple 1200 RS und eine Yamaha MT-09, die auf dem Instagram-Account unter www.instagram.com/dunlopmoto und der Facebook-Seite unter www.facebook.com/dunlopmotorrad vorgestellt werden. Die Probefahrten sind im Zeitraum beginnend mit dem 24. März bis hin zum 25. September möglich. Die Kontaktdaten der an der Promotionaktion teilnehmenden Händler STG Motorradtechnik (Langgöns), Reifenhandel Vuidar (Biebelnheim), Reifen Deubzer (Speichersdorf), Reifen Walter (Hilpoltstein), Italmoto (Garbsen) und Bike83 (Collenberg) ebenso wie die konkreten Termine oder die Teilnahmebedingungen finden sich unter www.dunlop-bikes.de.