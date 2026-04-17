Reifen Burkhardt veranstaltet Händlerabend „American Style“

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Rund 100 Kunden hatte Großhändler Reifen Burkhardt kürzlich zu einem Händlerabend in seinem Zentrallager in Bruchsal zu Gast; eines der Themen des Abends: die (Neu-)Einführung der Marke Cooper (Bild: Reifen Burkhardt)

Netzwerken und den Austausch mit Kunden pflegen, das gehört gerade für einen Reifengroßhändler zu den wichtigen Aufgaben. So veranstaltete Reifen Burkhardt kürzlich einen Händlerabend in seinem Zentrallager in Bruchsal, zu dem Geschäftsführer Philipp Burkhardt und Uwe Burkhardt immerhin rund 100 Kunden vor Ort begrüßen konnten. Das Event stand dabei unter dem Motto „American Style“, nutzte der seit 2022 zu Goodyear gehörende Großhändler dabei doch die Gelegenheit, die (Neu-)Einführung der Marke Cooper zu begehen, die ihrerseits seit 2021 zum US-Konzern gehört. Die anwesenden Händler und Reifen-Burkhardt-Kunden hatten anlässlich des Events die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das erst kürzlich komplett erneuerte Cooper-Pkw-Reifen-Line-up zu werfen. Dieses, so bilanziert der Großhändler im Nachgang zu seinem Event, sei von den Kunden bereits „gut angenommen“ worden.

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