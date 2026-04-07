Schön wäre es ja, aber ein Aprilscherz war es
Die Bundesregierung gibt sich bemüht, Reformen in Deutschland anzustoßen. Viel Konkretes gibt es dazu allerdings noch nicht zu vermelden, vermuten lässt sich aber, dass die wie auch immer gearteten Maßnahmen – so sie denn tatsächlich irgendwann einmal auf den Weg gebracht werden – wieder einmal viel Kosten werden. Heißt: Es steht zu befürchten, dass die Abgaben-/Steuerlast für Unternehmen und Verbraucher tendenziell eher noch steigen als sinken wird. Damit dürfte klar sein, dass es mit einer Mehrwertsteuerstreichung bzw. -senkung auf in Deutschland/Europa produzierte Reifen nicht sehr weit her sein kann. Noch dazu, wo die NEUE REIFENZEITUNG gerade am 1. April über derartige vermeintliche Pläne der Politik berichtet hat. Ergo: Das Ganze war der neueste unserer seit 2004 alljährlich auf Reifenpresse.de veröffentlichten Aprilscherze, selbst wenn der eine oder andere Leser unserer Fantasterei im Sinne der Sicherung des Industriestandortes Deutschland bzw. Europa für gar nicht mal so schlecht befunden hat.
Alle bisherigen Aprilscherze der NEUE REIFENZEITUNG im Überblick
- Zur Standortsicherung: geringere/keine Mehrwertsteuer auf hier produzierte Reifen (2026)
- Künftige Bundesregierung nimmt die Größenvielfalt bei Pkw-Reifen ins Visier (2025)
- Preisabsprachen bei Reifen? Spurensuche geht weiter (2024)
- Drohendes Verbot von Kautschukimporten ab 2030 (2023)
- BMWK-/BMUV-Initiative: RDKS-Sensoren sollen nachhaltiger werden (2022)
- Kompromittierte EPREL könnte Start des neuen Reifenlabels verzögern (2021)
- Verweigerung der HU-Plakette wegen Reifenlabelwert (2020)
- Feinstaub/Fahrverbote: Reifen wird Informant über UTQG-Labeling und RFID (2019)
- Ab 2030 keine Luftreifen mehr für Kraftfahrzeuge (2018)
- Runderneuerte Autoreifen profitieren von Pkw-Maut – Circus Maximus (2017)
- Premiumreifenhersteller starten gemeinsame Aktion „Besser ist besser“ (2016)
- Nicht Fisch, nicht Fleisch, aber dennoch nicht Ganzjahres-, sondern Winterreifen (2015)
- Mangelnde Akzeptanz – EU ergreift beim Reifenlabel die Initiative (2014)
- ERG dürfte Pkw-Reifenpreise steigen lassen (2013)
- Droht dem Online(reifen)handel durch „Softwarepatent” Ungemach? (2012)
- Reifenbranche soll „E10“-Fiasko abfedern helfen (2011)
- Kehren Spikereifen auf deutsche Straßen zurück? (2010)
- Neuregelung rund um Mindestprofiltiefe auf dem Weg? (2009)
- Hat die (derzeitige) Feinstaubplakette bald schon wieder ausgedient? (2008)
- Kennzeichnungspflicht für Reifenrollwiderstand (2007)
- Kommt jetzt auch eine „situative Sommerreifenpflicht“? (2006)
- Gesetzlich festgelegte Runderneuerungsquote geplant (2005)
- Nach Dosen- jetzt auch Reifenpfand? (2004)
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