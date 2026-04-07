Schön wäre es ja, aber ein Aprilscherz war es

Die Bundesregierung gibt sich bemüht, Reformen in Deutschland anzustoßen. Viel Konkretes gibt es dazu allerdings noch nicht zu vermelden, vermuten lässt sich aber, dass die wie auch immer gearteten Maßnahmen – so sie denn tatsächlich irgendwann einmal auf den Weg gebracht werden – wieder einmal viel Kosten werden. Heißt: Es steht zu befürchten, dass die Abgaben-/Steuerlast für Unternehmen und Verbraucher tendenziell eher noch steigen als sinken wird. Damit dürfte klar sein, dass es mit einer Mehrwertsteuerstreichung bzw. -senkung auf in Deutschland/Europa produzierte Reifen nicht sehr weit her sein kann. Noch dazu, wo die NEUE REIFENZEITUNG gerade am 1. April über derartige vermeintliche Pläne der Politik berichtet hat. Ergo: Das Ganze war der neueste unserer seit 2004 alljährlich auf Reifenpresse.de veröffentlichten Aprilscherze, selbst wenn der eine oder andere Leser unserer Fantasterei im Sinne der Sicherung des Industriestandortes Deutschland bzw. Europa für gar nicht mal so schlecht befunden hat.

Alle bisherigen Aprilscherze der NEUE REIFENZEITUNG im Überblick