Zwischen Kult-Comeback und High-Tech-Logistik: Gewe gibt Gas

Wer dachte, im Felgenmarkt sei schon alles gesagt, sollte mal bei Achim Becker in Kaiserslautern vorbeischauen. Der Geschäftsführer der Gewe Reifen- und Rädergroßhandel GmbH hat nicht nur seine Kultmarke ASA aus dem Dornröschenschlaf geweckt, sondern baut den Großhändler gerade konsequent zum schlagkräftigen Player für die Zukunft um – inklusive Familienpower und Automatisierung.

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