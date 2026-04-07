https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Becker-Achim.jpg 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-07 15:45:222026-04-07 14:29:41Zwischen Kult-Comeback und High-Tech-Logistik: Gewe gibt Gas
Zwischen Kult-Comeback und High-Tech-Logistik: Gewe gibt Gas
Wer dachte, im Felgenmarkt sei schon alles gesagt, sollte mal bei Achim Becker in Kaiserslautern vorbeischauen. Der Geschäftsführer der Gewe Reifen- und Rädergroßhandel GmbH hat nicht nur seine Kultmarke ASA aus dem Dornröschenschlaf geweckt, sondern baut den Großhändler gerade konsequent zum schlagkräftigen Player für die Zukunft um – inklusive Familienpower und Automatisierung.
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