„Schwieriges Marktumfeld“ führt zu Preisanpassungen bei Reifen

Sieht sich Goodyear eigenen Worten zufolge „derzeit mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert“, kündigt der Hersteller neue, ab 1. Mai gültige Preise für Motorradreifen seiner Marken Dunlop und Avon an. Selbst wenn es in einer Kundeninformation so nicht direkt gesagt wird, sondern lediglich von strukturellen Preisanpassungen die Rede ist, dürften jedoch Preiserhöhungen gemeint sein. Zumal in diesem Zusammenhang auf einen „erheblichen inflationären Kostendruck“ verwiesen wird, der sich auf zentrale Bereiche der Produktion und Lieferketten des Unternehmens auswirke respektive auf die Energie-, Transport- und Rohstoffkosten. Um einiges klarer drückt sich Pirelli aus mit Blick auf eine von dem Anbieter zum selben Stichtag im Pkw-Segment wirksam werdenden Preisanhebung für seine Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen.

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