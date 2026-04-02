eBay-Befragung: Sicherheit ist Trumpf – außer man vergisst sie

Zum Start der Sommerreifensaison 2026 zeigt eine aktuelle Befragung von eBay und YouGov von 2.000 Autofahrern ein widersprüchliches Bild auf Deutschlands Straßen: Während fast alle Autofahrer die Bedeutung von Reifen für die Sicherheit betonen, klaffen bei der praktischen Umsetzung und dem Fachwissen erhebliche Lücken.

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