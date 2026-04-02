https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Autos-in-Hamburg.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-02 13:16:292026-04-02 13:16:29eBay-Befragung: Sicherheit ist Trumpf – außer man vergisst sie
eBay-Befragung: Sicherheit ist Trumpf – außer man vergisst sie
Zum Start der Sommerreifensaison 2026 zeigt eine aktuelle Befragung von eBay und YouGov von 2.000 Autofahrern ein widersprüchliches Bild auf Deutschlands Straßen: Während fast alle Autofahrer die Bedeutung von Reifen für die Sicherheit betonen, klaffen bei der praktischen Umsetzung und dem Fachwissen erhebliche Lücken.
Viele (eBay-)Käufer schauen mehr auf den Geldbeutel als auf alles andere. Es ist noch immer so, dass „you get what you pay for“ gilt. Die Argumentation, dass die Billigreifen auch nur halbwegs gute Qualität liefern, stimmt eben nicht, denn sie werden deutlich billiger angeboten und da wird eben nicht nur bei den Herstellungskosten (Energie+Arbeitskraft) gespart, sondern auch an Rohstoffen, Entwicklung, etc..
Vielen ist dann die Unterstützung ferner Wirtschaftsräume mit billigen Produkten aufgrund der eigenen Ersparnis näher, als dass sie für unwesentlich mehr Geld das deutlich bessere Produkt erhalten und gleichzeitig den eigenen Wirtschaftsraum stützen. Wer dann noch auf Qualität verzichten mag und noch weniger ausgeben will, der findet sogar europäische Budget-Marken.