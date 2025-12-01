Kein interner Wettbewerb zwischen den Motorradreifenmarken Dunlop und Avon

In Sachen Reifen für motorisierte Zweiräder hat die Marke Avon Tyres unter dem Goodyear-Dach in diesem Frühjahr eine Neuaufstellung erfahren. Sichtbar nach außen wird dies insbesondere durch den in diesem Zusammenhang eingeführten neuen Claim „Made to be different“ (gemacht, um anders zu sein). Damit hat sich Avon jüngst auch bei der Motorradmesse EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo, Accessori) in Mailand/Italien zurückgemeldet. Bei der Gelegenheit hat Roberto Finetti, Marketingmanager Motorradreifen Europa bei Goodyear, den Kollegen unseres italienischen Schwestermediums PneusNews Rede und Antwort gestanden – auch was die Rolle der zumindest in diesem Teilsegment des Marktes noch zum Unternehmen zählenden Marke Dunlop betrifft.

