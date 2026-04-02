Größenzuwachs für Momos „Toprun M300 AS Sport“

Univergomma charakterisiert das „Toprund M300 AS Sport“ genannte Profil seiner Marke Momo Tires als „vielseitige Produktplattform, die ein breites Anwendungsspektrum (…) abdeckt und gleichzeitig die Fragmentierung über verschiedene Produktlinien reduziert“ (Bild: Univergomma)

Seit rund zwei Jahren im Markt bzw. hierzulande in der Vermarktung durch Momo-Tires-Generalimporteur Reifen Straub, hat der hinter dieser Reifenmarke stehende italienische Großhändler Univergomma das Lieferprogramm des im UHP-Segment positionierten Pkw-Sommerprofils „Toprun M300 AD Sport“ erweitert. Ab dem zweiten Quartal soll es schrittweise in elf zusätzlichen Dimensionen verfügbar sein. „Diese Erweiterung ist Teil einer klaren Produktstrategie mit dem Ziel, die europäischen Vertriebspartner dabei zu unterstützen, die wichtigsten Wachstumstrends im Markt gezielt zu bedienen. Der Markt entwickelt sich zunehmend in Richtung größerer Felgendurchmesser, SUV-Anwendungen und elektrifizierter Fahrzeuge“, wie der Anbieter dazu erklärt.

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