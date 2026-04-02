Gummi aus dem Rechner: VTT startet mit CDTire durch

Aus der erfolgreichen Forschung in der digitalen Reifenentwicklung entsteht ein neues Unternehmen: Mit der VTT – Virtual Tire Technologies GmbH startete im Februar 2026 eine Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM, um die weltweit stark wachsende Nachfrage nach der Reifenmodellierungssoftware CDTire nachhaltig zu bedienen und die Technologie weiterzuentwickeln. Das Fraunhofer ITWM und VTT werden dabei künftig weiterhin eng zusammenarbeiten.

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