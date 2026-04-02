Schlüter ist neuer Intermot-Projektmanager beim IVM

Seit dem 1. April ist Leo Schlüter neuer Projektmanager beim Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) und in dieser Funktion mit der Entwicklung der Motorradmesse Intermot betraut, die das nächste Mal vom 19. bis zum 21. Februar 2027 in Köln stattfinden wird. Er gilt als ausgewiesener Branchenkenner, war er demnach doch unter anderem viele Jahre bei Kawasaki Motors Deutschland und Europe tätig. Darüber hinaus wird ihm „hervorragende Expertise von Marketing über B2B-Konzeption bis Produktmanagement und Kommunikation“ bescheinigt. „Wir freuen uns sehr, mit Leo Schlüter einen erfahrenen, in der Branche sehr gut vernetzten Macher für die Entwicklung der Intermot gewonnen zu haben“, sieht IVM-Hauptgeschäftsführer Uwe Seitz ihn daher als Idealbesetzung. Gemeinsam mit ihm habe man Großes vor, ist er überzeugt, mit seiner Hilfe die Intermot als die zentrale Motorradmesse Deutschlands positionieren zu können. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, zusammen mit Uwe Seitz, Martin Grein als meinem Intermot-Sparringspartner im IVM und der Koelnmesse der Intermot neue Impulse zu geben. Denn der Standort Deutschland braucht und verdient eine starke Motorradleitmesse. Entsprechend organisieren wir die Intermot mit breiter Unterstützung aus der gesamten Branche“, ergänzt Schlüter.