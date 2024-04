Reifen Straub setzt mit Momo Tires auf „saubere“ Vermarktung und Systempartner

Bei der Vermarktung von Reifen der Marke Momo Tires setzt Reifen Straub nicht nur auf „eine 100-Prozent-Zufriedenheitsgarantie“, sondern auch auf „eine klare Preispositionierung der Produkte im B2B- sowie im B2C-Bereich“. Wie der Reifengroßhändler und Momo-Tires-Generalimporteur betont, könne man auf diese Weise dem qualifizierten Fachhandel „die betriebswirtschaftlich erforderliche Marge am Produkt ermöglichen“. Die Vermarktung des Fabrikats laufe dabei durch den „bewussten Verzicht auf Menge, die irgendwie in den Markt gedrückt werden muss, sauber“, erklären dazu Eugen und Marc Straub. Hinzu komme, wie es dazu weiter aus Kirchberg an der Iller heißt: Die Produktpalette, die sich von 13 bis 21 Zoll erstreckt, wachse kontinuierlich. So sei die Produktpalette des Momo Tires M-20 Pro – seit 2023 in ersten Größen im hiesigen Markt verfügbar – „gezielt ausgeweitet“ worden und umfasse jetzt auch Reifen mit spezieller EV-Kennung. Der Großhändler startet nun allerdings auch mit einem ganz neuen UHP-Reifen in die Saison und bindet außerdem spezielle Momo-Systempartner in seine Vermarktung mit ein.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN