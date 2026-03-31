Für leichte Nutzfahrzeuge: Momo-Sommerreifen „Mendex M70“

Laut dem italienischen Großhändler Univergomma ist der neue Sommerreifen „Mendex M70“ seiner Eigenmarke Momo Tires entwickelt worden „speziell für die Bedürfnisse von Profis (…), die täglich auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind“. Er ist demzufolge gedacht für Transporter im Stadt- bzw. auch Regionalverkehr und soll Langlebigkeit mit Sicherheit sowie hoher Laufleistung vereinen. „Er liefert zuverlässige Ergebnisse selbst bei intensiver Nutzung und hoher Belastung“, verspricht der Anbieter. Zumal der Reifen eine verstärkte Karkasse aufweisen soll genauso wie ein optimiertes Profil, um hohe Laufleistung, gleichmäßigen Verschleiß unter hoher Belastung sowie Fahrstabilität und Präzision zu gewährleisten.

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