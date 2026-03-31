Wald-Upgrade „erlaufen“: Continental setzt auf Spitzahorn und Teamgeist

Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Reifen-Ersatzgeschäft Deutschland haben im Frühjahr 2025 an der internen Summitree-Unternehmens-Challenge teilgenommen und dabei gemeinsam 1.500 Bäume für den Stadtforst Springe erarbeitet. Ab März dieses Jahres beginnt nun die konkrete Aufforstung im rund 30 Kilometer von der Continental-Unternehmenszentrale in Hannover entfernten Deister. Ob Laufen, Wandern oder Spazierengehen: Sechs Wochen lang sammelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schritte und Kilometer, die über die Summitree-App direkt in Umweltmaßnahmen umgewandelt wurden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt legten die knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 14.400 Kilometer zurück und haben dadurch 1.500 Bäume für die Aufforstung im Stadtforst Springe erlaufen.

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