Einiges in Bewegung bei Enviro Systems

Hatte der schwedische Altreifenrecycler Enviro Systems ein Sanierungsverfahren eingeleitet, ist bei dem Unternehmen, an dem Michelin eine Beteiligung hält, einiges in Bewegung geraten. So ist für die 100-prozentige Enviro-Tochtergesellschaft Tyre Recycling AB ein Insolvenzantrag gestellt worden als – wie man sagt – Teil der laufenden Restrukturierung mit dem Ziel, die Liquidität und langfristige Rentabilität des Unternehmens zu stärken. Wobei betont wird, dass der Betrieb von Enviro in Göteborg normal fortgeführt werde parallel zu weiteren Maßnahmen im Rahmen der Sanierung. Von dort gibt es aber durchaus noch mehr Neues zu berichten.

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