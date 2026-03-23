Nürburgring-Langstreckenserie mit 130 Teilnehmern und 25.000 Zuschauern gestartet

Am vorvergangenen Wochenende mussten Motorsportfans die Eifel noch enttäuscht verlassen, hatte ein Wintereinbruch den Start in die diesjährige Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) doch unmöglich gemacht. Doch jetzt Sonnabend gelang endlich der Saisonstart mit 130 teilnehmenden Fahrzeugen und 25.000 Zuschauern. Ein Rennen, das Geschmack auf mehr Rennsportaction am Ring machte, kamen doch die zehn schnellsten Teams alle binnen 80 Sekunden ins Ziel des Vier-Stunden-Rennens. Der Porsche von Dunlop Motorsport – Neuling auf der Langstrecke – fuhr dabei auf Anhieb in die Top Ten, während das Schwesterauto – der Falken-Porsche – immerhin Platz zwei holen konnte mit einer guten Sekunde Abstand zum Sieger von Rowe Racing.