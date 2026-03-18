„Honda Adventure Roads“ weiter mit Dunlop als Reifenpartner

Mit seinem „Trailmax Raid“ hat Dunlop bereits im vergangenen Jahr als offizieller Veranstaltungs- bzw. Reifenpartner fungiert bei den „Honda Adventure Roads“. Auch 2026 setzen der hinter ihm stehende Motorradhersteller und die bei Motorradreifen weiterhin zu Goodyear, ansonsten aber zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählende Marke ihre Zusammenarbeit bei diesem Event fort. Es wird die Teilnehmer auf Honda-Maschinen des Typs XL750 Transalp bei zwei Touren von Barcelona nach Toulouse (11. bis 14. Juni) bzw. von Turin nach Nizza (10. bis 13. September) führen.

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