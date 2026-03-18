https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Schmidt-Revolution-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-18 08:55:342026-03-18 09:00:09Schmidt entwickelt Schmiederad für den BMW M5 G9X
Schmidt entwickelt Schmiederad für den BMW M5 G9X
Frei nach dem Motto „Gibt es das Auto, haben wir die Felge“ wird bei der Volker Schmidt GmbH und Ko. KG gehandelt. Und auch vor dem neuen BMW M5 der G9X-Reihe hat das Unternehmen aus Bad Segeberg nicht Halt gemacht und kurzerhand ein Schmiededesign in dem neuen Lochkreis des Münchners (5-132) konstruiert.
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