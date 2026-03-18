130 Jahre ABT Sportsline: Von der Hufschmiede zur High-End-Manufaktur

Vom Amboss auf den Asphalt: Seit 130 Jahren definiert das Familienunternehmen ABT die Grenzen des Machbaren neu. Was 1896 mit dem Beschlagen von Pferden in einer kleinen Kemptener Schmiede begann, ist heute ein globales Synonym für automobile Perfektion und Rennsport-DNA. Zum Jubiläum blickt der Fahrzeugveredler nicht nur auf vier Generationen Pioniergeist zurück, sondern präsentiert mit dem RS6-LE 800 das erste Highlight einer exklusiven Sondermodell-Trilogie.

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