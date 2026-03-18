Bestes S³-Profil gesucht: AutoBild testet Reifen für Straße, Staub und Schotter

Der anhaltenden Beliebtheit sogenannter Sport Utility Vehicles (SUVs) Rechnung tragend hat AutoBild für sein Allrad-Special in Ausgabe 12/2026 Sommerprofile der Dimension 255/45 R19 für eben gerade dieser Fahrzeuggattung mit einem Audi Q3 getestet. Dabei mussten sich die Probanden nicht nur auf nasser und trockener Fahrbahn beweisen, sondern zusätzlich noch im Gelände. „Der Weg für Offroader endet nicht dort, wo der Asphalt aufhört“, schreibt das Blatt. Insofern ging es bei dem Produktvergleich auch darum, welche Traktionsleistungen die Kandidaten auf nassem Gras, Kies und Sand sowie beim Handling auf Schotter an den Tag legen, und wie sie dies mit den „normalen“ Anforderungen an sie in Bezug auf Bremswege, Handling, Aquaplaning, Komfort oder Rollwiderstand unter einen Hut zu bringen vermögen. Komplett gescheitert an diesem Spagat ist keiner der Wettbewerber im Testfeld, das sich laut dem Magazin aus neun Profilen „von etablierten Herstellern“ zusammengesetzt hat. Aber sehr wohl ist er dem einen oder anderen besser bzw. schlechter gelungen, wie der Blick auf die von „vorbildlich“ über „gut“ bis hin zu „befriedigend“ reichende Spreizung der Gesamturteile zeigt.

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