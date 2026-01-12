Jeder dritte Neuwagen war 2025 ein SUV

SUV sind in Deutschland sehr beliebte Fahrzeuge web

Der deutsche Automobilmarkt zeigt sich im Jahr 2025 stabil, doch unter der Oberfläche brodelt ein gewaltiger Umbruch. Während klassische Fahrzeugklassen schrumpfen, zementieren SUVs ihre Vormachtstellung. Die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes für das abgelaufene Jahr 2025 sprechen eine deutliche Sprache: Mit rund 2,9 Millionen Neuzulassungen verzeichnet der Markt ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. Doch die wahre Nachricht steckt im Detail der Segmente. Der Trend zum Hochsitzen ist längst kein Trend mehr – er ist der neue Standard.

