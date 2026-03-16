Fast komplett andere YouGov-Kundenchampions Autozubehör/-services als 2025

Auch dieses Jahr hat YouGov gemeinsam mit dem Handelsblatt wieder die sogenannten Kundenchampions ermittelt in 32 verschiedenen Kategorien und insgesamt. Dazu wurden demnach mehr als 900.000 im Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2025 und dem 31. Januar 2026 mit Verbrauchern geführt Onlineinterviews ausgewertet. Nach Angaben des auf Datenanalysen spezialisierten Unternehmens sind die Ergebnisse repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren, wobei nur diejenigen knapp 810 Marken für die Rankings der diversen Branchenkategorien zugelassen wurden, die über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg getrackt wurden und die mehr 150 Kunden pro Jahr aufweisen konnten. In Sachen Autozubehör und -services trifft dies bei der 2026er-Auswertung auf 17 Marken zu, wobei YouGov bekanntlich nur für die besten fünf von ihnen deren konkrete Score-Verbesserung nennt und den Rest nur alphabetisch auflistet. Im betreffenden Ranking hat sich dabei ziemlich viel geändert gegenüber 2025.

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