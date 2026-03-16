Testsiegergene bei Pirelli und (vermutlich) Enttäuschung bei Hankook

Auch im jüngst veröffentlichten Sommerreifentest von Tyre Reviews aus Großbritannien fuhr der im vergangenen Jahr vorgestellte Pirelli Cinturato (C3) den Ambitionen des Herstellers nicht hinterher, sondern stellte einmal mehr seine Testsiegergene unter Beweis. Einzige nennenswerte Auffälligkeit des Reifens: Im Test von zwölf Reifen der Größe 225/45 R17 94 W/Y war keiner noch lauter als er. Dafür attestierte Tyre-Reviews-Tester Jonathan Benson dem Pirelli-Reifen eine „Vertrauen erweckende Balance“. Auch wenn der Continental PremiumContact 7 in Summe eine minimal schlechtere Bewertung erhält als der Pirelli Cinturato (C3), heftete das Medium ihm den Titel eines Testsiegers an. Während der Erstgenannte vorwiegend auf nassem Untergrund performte, gelang dem Zweitgenannten dies vorwiegend auf trockener Fahrbahn.

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