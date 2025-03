Kundenchampions bei Autozubehör/-services werden von Pirelli angeführt

Das auf Datenanalysen spezialisierte Unternehmen YouGov hat in Kooperation mit dem Handelsblatt die „Kundenchampions 2025“ ermittelt. Das Ganze soll auf einem im sogenannten YouGov-BrandIndex gemessenen Verfahren basieren, bei dem die Veränderung des positiven allgemeinen Eindruckes einer Marke vom einen auf das andere Jahr analysiert wird. Dazu werden demnach täglich Tausende Verbraucherdaten mehr als 1.600 Marken betreffend im firmeneigenen Online-Access-Panel erhoben. Für die diesjährigen Ergebnisse des Kundenchampions-Rankings sind YouGov zufolge mehr als 900.000 im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025 geführte Onlineinterviews analysiert/ausgewertet bzw. verglichen worden mit den im Zeitraum 1. Februar 2023 bis 31. Januar 2024 von Verbrauchern gemachten Angaben. „Das Kundenchampions-Ranking zeichnet demnach die Marken aus, die ihren allgemeinen Eindruck unter aktuellen Kunden im letzten Jahr am stärksten verbessern konnten“, wie dazu erklärt wird. Dabei wurden nur Marken ausgewertet, für die mindestens 150 Kundenmeinungen binnen des betreffenden Jahres vorliegen. Die besten zehn Marken kommen in der Gesamtwertung über alle Branchen auf Score-Werte zwischen plus 10,8 und plus 8,8, während Pirelli als Bester der Kategorie Sachen Autozubehör/-services auf plus 7,6 Zähler einfahren konnte. Auf den Plätzen zwei bis fünf dahinter folgen Hankook (plus 4,8), Dunlop (plus 3,9), Bridgestone (plus 3,3) und Castrol (plus 2,9), während darüber hinaus in alphabetischer Reihenfolge ATU, Carglass, Continental, Euromaster, Goodyear, Michelin, Pit-Stop, Vergölst und Vredestein lediglich namentlich erwähnt werden.