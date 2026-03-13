Promobil testet Sommerreifen in Fiat-Ducato-Maxi-Größe

Sieben Reifen der Dimension 225/75 R16C 121R hat das Magazin Promobil getestet. Zumal diese Größe Fahrern von Reisemobilen/Campern auf Basis des Fiat Ducato eine ordentliche Lastreserve biete gegenüber der Basisbereifung der Fahrzeuge (215/70 R15C 109S), was – wie es heißt – Eigner eines solchen Vehikels durchaus zu schätzen wüssten angesichts der üblichen Beladung der Vehikel inklusive Heckträger oder Ähnlichem mit entsprechenden Folgen für die Belastung an der Hinterachse. Deutliche Unterschiede zwischen den Probanden sind bei dem aktuellen Test demnach vor allem in den wichtigsten Sicherheitskriterien wie etwa dem Haftungsvermögen der Reifen beim Bremsen zutage getreten.

In der die Disziplinen Rollwiderstand und Reifen-Fahrbahn-Geräusch umfassenden Umweltwertung des Produktvergleiches reicht die Beurteilung der geprüften Reifen zwar von zehn bis gut der Hälfte der Punkte bei maximal zehn erreichbaren Zählern, doch laut dem Blatt ergäben sich bei Campingmobilen ohnehin kaum signifikante Verbrauchsvorteile durch einen besonders niedrigen Rollwiderstand. Insofern machten einen guten Reisemobilreifen dessen Haltbarkeit – wenn auch das in nur eingeschränktem Maße – sowie vor allem seine Sicherheit aus, argumentiert Thiemo Fleck, Gesamtleiter Reifentest Pkw/Light Truck bei der Auto-Motor-und-Sport-Gruppe der Motorpresse Stuttgart, wo auch Promobil erscheint.