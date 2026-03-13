https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Bilstein.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-13 10:16:462026-03-13 10:16:46OE-Qualität erklärt: Bilstein will Werbemuster aufbrechen
OE-Qualität erklärt: Bilstein will Werbemuster aufbrechen
OE-Qualität ist im Ersatzteilmarkt ein oft genutzter, aber nur selten präzisierter Begriff. Der Fahrwerksspezialist Bilstein will diese Muster nun aufbrechen: Mit der Erweiterung seiner Kampagne „Engineered for Excellence“ will das Unternehmen die Prozesse hinter der Produktentstehung sichtbar machen und auf technische Tiefe statt auf reine Werbebotschaften setzen.
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