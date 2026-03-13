OE-Qualität erklärt: Bilstein will Werbemuster aufbrechen

OE-Qualität ist im Ersatzteilmarkt ein oft genutzter, aber nur selten präzisierter Begriff. Der Fahrwerksspezialist Bilstein will diese Muster nun aufbrechen: Mit der Erweiterung seiner Kampagne „Engineered for Excellence“ will das Unternehmen die Prozesse hinter der Produktentstehung sichtbar machen und auf technische Tiefe statt auf reine Werbebotschaften setzen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen