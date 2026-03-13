Noch nicht mal richtig da und doch schon Testsieger?

Der Sieg vom neuen Dunlop-Reifen „Blue Response TG“ beim jüngsten Sommerreifentest von Auto Motor und Sport (AMS) dürfte bei dem einen oder anderen in der Branche Fragen aufgeworfen haben. Denn einerseits sagt das Magazin, dass es die von ihm geprüften im Handel erwirbt und nicht von der Industrie angelieferte Ware, zumal dann mitunter schnell vermeintliche Manipulationen der Hersteller vermutet werden. Andererseits ist der erste neue Reifen der Marke Dunlop seit dem Übergang der Rechte daran von Goodyear zu Sumitomo Rubber Industries doch vor Kurzem erst offiziell vorgestellt worden. Wie passt beides zusammen?

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