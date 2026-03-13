Schweizer Onlineautomarktplatz startet eigenes Reifenportal

Ähnlich wie hierzulande Autoscout24 oder Mobile.de betreibt die Schweizer Carmarket AG unter eben diesem Namen einen Onlineautomarktplatz in ihrem Heimatland, wobei insbesondere die Vertrauenswürdigkeit des vom Fachhandel entwickelten Angebotes betont wird. Nutzer sollen sofort verfügbare, professionell geprüfte Fahrzeuge finden und vergleichen können sowie auch weitere Produkte und Dienstleistungen rund ums Automobil. Dazu gehören seit Neuestem nicht zuletzt Reifen, ist auf „dem digitalen Marktplatz für Autos von Profis“ vor Kurzem doch ein Reifenportal an den Start gegangen, über das – wie man selbst sagt – „passende Qualitätsreifen mit wenigen Klicks bestellt werden“ könnten. „Inklusive Check, ob die Reifen zum eigenen Fahrzeug passen, sowie Wunschtermin für die Montage bei einem der teilnehmenden Pilothändler“, wie seitens der Carmarket AG noch ergänzt wird mit Blick auf das neue Onlineangebot. Für Kfz-Betriebe, die sich als professionelle Service- bzw. Montagepartner listen lassen wollen, gibt es ein entsprechendes Onlineformular, in das sie sich eintragen können.