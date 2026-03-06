Erster neuer Dunlop-Reifen steht vor der Markteinführung: der Blue Response TG

Nun ist er da: der neue Dunlop Blue Response TG. Der Touringsommerreifen – dafür steht die Abkürzung TG –, den der Hersteller kommende Woche in Spanien dem Reifenhandel und der Fachpresse präsentieren möchte, ist die erste Dunlop-Neuerscheinung, nachdem Sumitomo Rubber Industries (SRI) aus Japan die Dunlop-Markenrechte für Europa und weitere Regionen der Welt von Goodyear zurückerworben hatte. Seine Premiere feiert der neue Sommerreifen auf der Rennstrecke in Sevilla, einer der technisch anspruchsvollsten Rennstrecken Spaniens. Dunlop Tyre Europe GmbH präsentiert mit dem Blue Response TG einen als vielseitig beschriebenen Sommerreifen, „der die nächste Entwicklungsstufe in punkto Sicherheit, Effizienz und Fahrdynamik markiert und die Position der Marke im europäischen Markt weiter stärkt“, ist man beim Hersteller überzeugt.