Vredestein rollt bei ADAC Deutschland Klassik und Europa Classic an den Start

Vredestein wird neuer Partner von ADAC Klassik. Im Fokus der Kooperation stehen die beliebten Oldtimer-Wanderungen des Automobilclubs, die ADAC Deutschland Klassik und die ADAC Europa Classic. Im Rahmen dieser Oldtimerevents steht Vredestein den Teilnehmern mit viel Expertise zur Verfügung und wird umfassend zum Thema Reifen informieren und beraten. Damit löst Vredestein den Hersteller Pirelli ab, der seit 2022 Reifenpartner der Events war.

