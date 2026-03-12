https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Vredestein-ADAC-Klassik.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-12 10:26:352026-03-12 11:17:50Vredestein rollt bei ADAC Deutschland Klassik und Europa Classic an den Start
Vredestein rollt bei ADAC Deutschland Klassik und Europa Classic an den Start
Vredestein wird neuer Partner von ADAC Klassik. Im Fokus der Kooperation stehen die beliebten Oldtimer-Wanderungen des Automobilclubs, die ADAC Deutschland Klassik und die ADAC Europa Classic. Im Rahmen dieser Oldtimerevents steht Vredestein den Teilnehmern mit viel Expertise zur Verfügung und wird umfassend zum Thema Reifen informieren und beraten. Damit löst Vredestein den Hersteller Pirelli ab, der seit 2022 Reifenpartner der Events war.
