Geopolitische Spannungen: Lanxess begründet drastische Preiserhöhung

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess erhöht mit sofortiger Wirkung die Preise für seine Funktionsadditive für die Herstellung von Reifen sowie Spezialkautschuken um 15 bis 50 Prozent. Dieser Schritt ist laut Unternehmensangaben eine Reaktion auf die deutlich gestiegenen Kosten für Energie, wichtige Rohstoffe und Logistik vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen.