Alzura integriert PlentyOne in sein digitales Ökosystem
Das E-Commerce-Unternehmen Alzura baut seine technologische Vernetzung im Automotive Aftermarket weiter aus. In Kooperation mit dem Digitalhub Hannover wurde eine neue, vollautomatisierte Schnittstelle veröffentlicht, die das ERP- und Shopsystem PlentyOne (ehemals Plentymarkets) direkt an den Alzura-B2B-Marktplatz anbindet.
