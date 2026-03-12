Alzura integriert PlentyOne in sein digitales Ökosystem

Das E-Commerce-Unternehmen Alzura baut seine technologische Vernetzung im Automotive Aftermarket weiter aus. In Kooperation mit dem Digitalhub Hannover wurde eine neue, vollautomatisierte Schnittstelle veröffentlicht, die das ERP- und Shopsystem PlentyOne (ehemals Plentymarkets) direkt an den Alzura-B2B-Marktplatz anbindet.

