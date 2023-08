Kooperation von Euromaster und Check24 beim Montageservice

Check24 und die Michelin-Werkstattkette Euromaster haben eigenen Worten zufolge „die Stärken beider Unternehmen vereint“ bzw. eine Kooperation gestartet, um den Kunden des Vergleichsportals rund um den Onlinereifenkauf ein besseres Erlebnis bieten zu können. Auf der Plattform können Verbraucher demnach nun gleich einen Montagetermin in einer Euromaster-Filiale zu einem Festpreis buchen und sofort bezahlen. Die Reifen werden dann an den dafür jeweils ausgewählten Betrieb geliefert. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets das beste Einkaufserlebnis zu bieten. Mit unserem digitalen Montageservice lösen wir eine der größten Herausforderungen im Onlinereifenhandel: die Montage des Reifens am Fahrzeug“, sagt Check24-Geschäftsführer Thilo Knaupp. „Wir freuen uns sehr, dass jeder Check24-Kunde nun ganz einfach den Weg in eine unserer 400 Servicefilialen in Deutschland findet. Zu einem fairen Preis bekommen unsere Kunden einen erstklassigen Reifenservice und auf Wunsch auch viele weitere Serviceleistungen unserer Meisterwerkstätten“, ergänzt Dr. David Gabrysch, Geschäftsführer von Euromaster für Deutschland und Österreich.