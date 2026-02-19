â€žTransformationâ€œ bei Euromaster geht weiter â€“ Abwicklung in GroÃŸbritannien

Hatte David Jean als CEO der Euromaster-Gruppe von einer Transformationsstrategie der zu Michelin zÃ¤hlenden Handelskette gesprochen, geht diese augenscheinlich noch um einiges Ã¼ber die hierzulande angedachte SchlieÃŸung verlustbringender Servicecenter bzw. deren Umwandlung in Franchisebetriebe hinaus. Denn wie unsere Schwesterpublikation TYRES & ACCESSORIES berichtet, hat die britische Tochtergesellschaft ATS Euromaster nichts weniger als eine â€žgeordnete Abwicklung seiner GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit in GroÃŸbritannienâ€œ eingeleitet. Dieser Schritt folgt auf die SchlieÃŸung von knapp 90 seiner unrentabelsten Standorte schon im vergangenen Jahr, durch welche â€ždie erheblichen finanziellen Verluste in einem Markt mit ÃœberkapazitÃ¤ten, steigenden Kosten und verÃ¤ndertem Konsumverhaltenâ€œ aber wohl nicht hÃ¤tten gestoppt werden kÃ¶nnen. Sollte das Aus von ATS Euromaster umgesetzt werden, wÃ¤ren rund 700 ArbeitsplÃ¤tze in der Zentrale in Aston, im Callcenter und in den verbliebenen gut 100 Verkaufsstellen davon Schritt betroffen. Wobei es fÃ¼r einen Teil der Betriebe offenbar Ãœbernahmeinteressenten gibt.

