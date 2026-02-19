Hämmerling positioniert sich als „markenübergreifender Systemanbieter“

Hämmerling – The Tyre Company positioniert sich zunehmend als Systemanbieter und treibt die Digitalisierung des Flottenmanagements markenübergreifend voran. Die Eigenmarke Athos stellt dabei „einen zentralen Baustein dar, wird aber bewusst in ein offenes System eingebettet, das Kunden maximale Flexibilität bietet – unabhängig von Fahrzeugtyp, Einsatz oder Reifenkonzept“, wie dazu Hämmerling-Geschäftsführerin Carolin Pfaffenbach betont. Diesem Weg folgend, hat der in Paderborn ansässige Großhändler nun ein neues Pay-per-kilometer-Angebot (PPK) lanciert, mit dem Athos erstmals als Tier-2-Marke „mit einem ganzheitlichen, leistungsbasierten Abrechnungsmodell im Nutzfahrzeugsegment“ positioniert werden soll, und zwar in Kooperation mit dem Hamburger Unternehmen Co2Opt; das gemeinsame System richte sich „gleichermaßen an OE-Kunden, Reifenhändler und große Flottenbetreiber wie auch klassische Speditionen“.

