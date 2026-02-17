https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Als-Hersteller-hinter-der-OTR-Reifenmarke-Maxam-ist-Sailun-Tyre-Europe-nun-der-Port-Equipment-Manufacturers-Association-beigetreten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-17 17:10:522026-02-17 17:10:52Sailun tritt mit Maxam dem Hafenequipment- und -technologieverband PEMA bei
Sailun tritt mit Maxam dem Hafenequipment- und -technologieverband PEMA bei
Anfang des Jahres ist Sailun Tyre Europe der Port Equipment Manufacturers Association (PEMA) beigetreten. „Mit diesem Schritt will der zehntgrößte Reifenhersteller der Welt seine Position als einer der führenden Anbieter von Spezialreifen für Logistik, Materialtransport und Hafenanwendungen stärken“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Im Mittelpunkt des Sailun-Engagements bei PEMA werde die Spezialreifenmarke Maxam stehen, für die die Sailun Group mit Hauptsitz in China immerhin Kapazitäten zur Herstellung von jährlich rund 447.000 Tonnen OTR-Reifen vorhält, darunter auch etliche für das Material Handling.
