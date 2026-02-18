Toyo Tires bindet Europa-Vertrieb in Konzernstrukturen ein

Toyo Tires treibt die Restrukturierung seines Europa-Geschäftes weiter voran. Seit Ende 2024 ist klar, dass der Hersteller künftig seine geschäftlich-operativen Aktivitäten für Europa am Werksstandort in Serbien bündeln möchte, weswegen auch die beiden GmbHs in Willich am Niederrhein aufgelöst werden sollen. So hat der Konzern die Toyo Tire Deutschland GmbH auch bereits aufgelöst und im Oktober deren Eintragung im Handelsregister gelöscht; die Toyo Tire Holdings of Europe GmbH ist indes noch nicht gelöscht. Wie der japanische Reifenhersteller nun mitteilt, werden die Vertriebsaktivitäten für die Region Europa, Afrika, Mittlerer Osten (EAME) künftig direkt über die Konzernzentrale in Osaka gesteuert.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen