US-Rückruf für Toyos „Open Country A/T III”

Auf der anderen Seite des Atlantiks ruft Toyo Reifen des Typs „Open Country A/T III”. Betroffen davon sind nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) knapp 570 Einheiten der beiden Dimensionen 265/70 R18 116T und 265/60 R20 115T, sofern sie in der 29. Kalenderwoche im US-Werk White (Georgia) des japanischen Herstellers produziert wurden. Zu erkennen sind sie anhand der DOT-Nummern „173D6178M2925“ (265/70 R18 116T) bzw. „1730H248K2925“ (265/60 R20 115T) auf ihrer Seitenwand. Bei ihnen könne sich die Lauffläche vom Reifen lösen verbunden mit einem möglichen Reifendruckverlust, einer Instabilität des damit bereiften Fahrzeuges und einem vor diesem Hintergrund erhöhten Unfallrisiko, wie es zur Begründung der Rückrufaktion der Toyo Tire Holdings of Americas Inc. heißt.