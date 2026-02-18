https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Falken-Azenis-FK520-links-und-E.Ziex_.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-18 11:53:322026-02-18 11:53:32Mehr Falken-Reifengrößen für SUVs und Elektroautos
Mehr Falken-Reifengrößen für SUVs und Elektroautos
Mit Blick auf die Profile „Azenis FK520“ und „E.Ziex“ seiner Marke Falken hat der japanische Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) das entsprechende Größenangebot erweitert.
