Jubiläum: 40-Jähriges des Nokian-Winterreifentestgeländes „White Hell“

Selbst wenn Continental eigenen Worten zufolge auf eine ebenso lange Historie in Sachen Winterreifen zurückblicken kann, nimmt Nokian Tyres für sich in Anspruch, diese Produktgattung 1934 erfunden zu haben. Wobei der finnische Reifenhersteller neben Landwirtschafts-/Forstreifen eben gerade erst Winterreifen zusammen mit den immer stärker gefragten Ganzjahresreifen als eines seiner für ihn strategisch wichtigen Produktsegmente bestätigt hat. Damit Produkte dieser Art stets State of the Art sind, betreibt das Unternehmen in seinem Heimatland ein Testzentrum in Ivalo, bei dem die Weiterentwicklung sicherer Winterreifen im Mittelpunkt steht. Zwischen November und April prüft der Anbieter seine Profile auf den mehr als 20 unterschiedlichen Strecken dort, zumal konstant kalte Temperaturen einen Testbetrieb von rund 180 Tagen im Jahr ermöglichen. Die Anlage im finnischen Lappland wurde 1986 eröffnet, sodass Nokian nunmehr also ihr 40-jähriges Bestehen feiern kann.



