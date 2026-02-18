Jubiläum: 40-Jähriges des Nokian-Winterreifentestgeländes „White Hell“

,
Auf dem „White Hell“ genannten Nokian-Testgelände im finnischen Lappland werden nach Angaben des Reifenherstellers mehr als 40 Kilometer Teststrecken unterhalten, wobei die Anlage in Ivalo ein „wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung neuer Technologien“ sei und dazu beitrage, die „Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen und die Innovationskraft des Unternehmens zu stärken“ (Bild: Nokian Tyres)

Selbst wenn Continental eigenen Worten zufolge auf eine ebenso lange Historie in Sachen Winterreifen zurückblicken kann, nimmt Nokian Tyres für sich in Anspruch, diese Produktgattung 1934 erfunden zu haben. Wobei der finnische Reifenhersteller neben Landwirtschafts-/Forstreifen eben gerade erst Winterreifen zusammen mit den immer stärker gefragten Ganzjahresreifen als eines seiner für ihn strategisch wichtigen Produktsegmente bestätigt hat. Damit Produkte dieser Art stets State of the Art sind, betreibt das Unternehmen in seinem Heimatland ein Testzentrum in Ivalo, bei dem die Weiterentwicklung sicherer Winterreifen im Mittelpunkt steht. Zwischen November und April prüft der Anbieter seine Profile auf den mehr als 20 unterschiedlichen Strecken dort, zumal konstant kalte Temperaturen einen Testbetrieb von rund 180 Tagen im Jahr ermöglichen. Die Anlage im finnischen Lappland wurde 1986 eröffnet, sodass Nokian nunmehr also ihr 40-jähriges Bestehen feiern kann.

Für Tests von Winter-, Ganzjahres- und All-Terrain-Reifen bietet das Prüfgelände 235 Kilometer nördlich des Polarkreises unter anderem eine 700 Meter lange Eishalle, zugefrorene Seen, Landstraßen, speziell angelegte Strecken für unterschiedliche Prüfszenarien auf Schnee und Eis genauso wie Kreisbahnen zur Seitenführungsmessung, Schneehandlingstrecken sowie steile Anstiege für Beschleunigungs-/Traktionstests (Bild: Nokian Tyres)

Für Tests von Winter-, Ganzjahres- und All-Terrain-Reifen bietet das Prüfgelände 235 Kilometer nördlich des Polarkreises unter anderem eine 700 Meter lange Eishalle, zugefrorene Seen, Landstraßen, speziell angelegte Strecken für unterschiedliche Prüfszenarien auf Schnee und Eis genauso wie Kreisbahnen zur Seitenführungsmessung, Schneehandlingstrecken sowie steile Anstiege für Beschleunigungs-/Traktionstests (Bild: Nokian Tyres)

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert