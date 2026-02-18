Weltweit einheitliche Norm fÃ¼r die Reifenabriebmessung gefordert
In der Arbeitsgruppe GRBP (Working Party on Noise and Tyres) der Wirtschaftskommission fÃ¼r Europa der Vereinten Nationen UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ist auch der europÃ¤ische Reifenherstellerverband Tyres Europe vertreten, um â€“ wie man selbst sagt â€“ die Entwicklung praktikabler Abriebgrenzwerte fÃ¼r Reifen zu unterstÃ¼tzen. Werde basierend auf bereits genehmigten Methoden seitens besagter UNECE-Taskforce zunÃ¤chst mit Blick auf Pkw-Reifen und vor dem Hintergrund der kommenden Euro-7-Norm an einem Vorschlag fÃ¼r eine neue Verordnung zu deren Festlegung im Rahmen der Typgenehmigung gearbeitet, wolle man hier seine technische Expertise einbringen, heiÃŸt es dazu. Mit Blick auf die dazu laufenden UNECE-GesprÃ¤che drÃ¤ngt der Verband auf â€žweltweit einheitliche und durchsetzbare Reifenabriebnormenâ€œ, zumal bis dato zwei verschiedene Methoden zu Bestimmung des Reifenabriebs diskutiert werden. â€žDie Reduzierung des Reifenabriebs ist ein wichtiges Umweltziel und erfordert Regeln, die nicht nur ambitioniert, sondern auch in der Praxis umsetzbar sind. FÃ¼r ein globales Produkt wie Reifen tragen global abgestimmte Standards zu einheitlichen Ergebnissen bei und vermeiden eine Fragmentierung der MÃ¤rkte. Dies ist auch fÃ¼r eine effektive Umsetzung im Rahmen der Euro-7-Norm in der EU unerlÃ¤sslichâ€œ, unterstreicht Tyres-Europe-GeneralsekretÃ¤r Dr. Adam McCarthy in diesem Zusammenhang.
Starke Stellen wie die DUH sollten schnellstmÃ¶glich auf Grenzwerte pochen, sie durchsetzen und deren Einhaltung rigoros einfordern. Wer die Grenzen nicht schafft, der darf nicht mehr verkaufen.