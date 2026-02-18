Weltweit einheitliche Norm fÃ¼r die Reifenabriebmessung gefordert

In der Arbeitsgruppe GRBP (Working Party on Noise and Tyres) der Wirtschaftskommission fÃ¼r Europa der Vereinten Nationen UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ist auch der europÃ¤ische Reifenherstellerverband Tyres Europe vertreten, um â€“ wie man selbst sagt â€“ die Entwicklung praktikabler Abriebgrenzwerte fÃ¼r Reifen zu unterstÃ¼tzen. Werde basierend auf bereits genehmigten Methoden seitens besagter UNECE-Taskforce zunÃ¤chst mit Blick auf Pkw-Reifen und vor dem Hintergrund der kommenden Euro-7-Norm an einem Vorschlag fÃ¼r eine neue Verordnung zu deren Festlegung im Rahmen der Typgenehmigung gearbeitet, wolle man hier seine technische Expertise einbringen, heiÃŸt es dazu. Mit Blick auf die dazu laufenden UNECE-GesprÃ¤che drÃ¤ngt der Verband auf â€žweltweit einheitliche und durchsetzbare Reifenabriebnormenâ€œ, zumal bis dato zwei verschiedene Methoden zu Bestimmung des Reifenabriebs diskutiert werden. â€žDie Reduzierung des Reifenabriebs ist ein wichtiges Umweltziel und erfordert Regeln, die nicht nur ambitioniert, sondern auch in der Praxis umsetzbar sind. FÃ¼r ein globales Produkt wie Reifen tragen global abgestimmte Standards zu einheitlichen Ergebnissen bei und vermeiden eine Fragmentierung der MÃ¤rkte. Dies ist auch fÃ¼r eine effektive Umsetzung im Rahmen der Euro-7-Norm in der EU unerlÃ¤sslichâ€œ, unterstreicht Tyres-Europe-GeneralsekretÃ¤r Dr. Adam McCarthy in diesem Zusammenhang.